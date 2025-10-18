Trije mrtvi v nesreči avtobusa v Srbiji, voznik pridržan

Nesreča se je zgodila okoli 14.45 na cesti, ki Sremsko Mitrovico povezuje z vasjo Jarak, približno 60 kilometrov zahodno od Beograda. Avtobus je prevažal delavce, zaposlene v podjetju Healthcare.

Na kraju nesreče sta umrli dve osebi, pozneje med operacijo v bolnišnici pa še tretja.

Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste.

Direktor Splošne bolnišnice Vojislav Mirnić je za RTS povedal, da so iz prevrnjenega avtobusa pripeljali 61 poškodovanih potnikov, 39 pa jih je zadržanih v bolnišnici in bodo nocoj ostali na nadaljnjem opazovanju.