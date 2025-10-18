Svetli način
Tujina

Trije mrtvi v nesreči avtobusa v Srbiji, voznik pridržan

Sremska Mitrovica, 18. 10. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
2

Voznika avtobusa v Srbiji, ki je prevažal delavce podjetja Healthcare, so pridržali po tem, ko je bilo poškodovanih 61 ljudi, umrli pa so trije. Avtobus, ki je prevažal delavce, je zapeljal s ceste in se prevrnil na streho.

Nesreča se je zgodila okoli 14.45 na cesti, ki Sremsko Mitrovico povezuje z vasjo Jarak, približno 60 kilometrov zahodno od Beograda. Avtobus je prevažal delavce, zaposlene v podjetju Healthcare.

Na kraju nesreče sta umrli dve osebi, pozneje med operacijo v bolnišnici pa še tretja.

Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste.

Direktor Splošne bolnišnice Vojislav Mirnić je za RTS povedal, da so iz prevrnjenega avtobusa pripeljali 61 poškodovanih potnikov, 39 pa jih je zadržanih v bolnišnici in bodo nocoj ostali na nadaljnjem opazovanju.

Med njimi je osem hudo poškodovanih na oddelku za intenzivno nego, ena operacija je v teku, en pacient pa je bil premeščen v beograjski urgentni center, je dejal Mirnić in pozval državljane k darovanju krvi.

Voznika avtobusa so pridržali, osumljen je kaznivega dejanja zoper varnost javnega prevoza. Odrejeno mu je bilo 48-urno pridržanje, je sporočila policija, ki po preiskavi ni navedla nadaljnjih podrobnosti.

Sožalje družinam umrlih je izrazil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dejal je, da gre za veliko tragedijo in poudaril, da bo država v tako težkih razmerah storila vse, kar je v njeni moči.

avtobus srbija voznik mitrovica delavci
KOMENTARJI (2)

galeon
18. 10. 2025 09.59
Če bi se kaj takega zgodilo pri nas, komentiranje ne bi bilo možno. Dvoličneži.
bronco60
18. 10. 2025 09.54
Telefon, telefon, sem že videl, da je šofer avtobusa pisal sms, pri srecanju je gledal v telefon, da jih imajo pa pri ušesu, je pa stalna praksa.
