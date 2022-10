Trije mrtvi v rečni tragediji, prevrnila se je turistična ladjica

Turistična ladjica Galar Gdanski , na kateri je bilo vključno z dvema članoma posadke 14 ljudi, je križarila po reki Motlawi, ko se je nenadoma prevrnila. Gasilci so pojasnili, da potnike potegnili iz vode, tri so morali oživljati. 60-letnik je že umrl na kraju dogodka, dve osebi pa v nato pozneje v bolnišnici. Ena izmed žrtev je bila nosečnica, poročajo lokalni mediji.

Županja Gdanska Aleksandra Dulkiewicz je nesrečo označila za "velikansko tragedijo". Obljubila je, da bodo vzrok za nesrečo skušali čimprej razjasniti, ob tem pa zagotovila, da sta preživelim nudeni tako zdravstvena kot psihološka pomoč.

Po začetnih ugotovitvah preiskovalci menijo, da je ladjico prevrnil val, ki ga je povzročil ladijski vlačilec, ki je plul mimo.

Tovrstne ladijce so običajno dolge devet metrov, na njih pa je prostora za 12 potnikov in dva člana posadke, kolikor jih je bilo tudi na usodni plovbi. Gre za replike priljubljenega poljskega plovila iz 18. stoletja, ki so ga uporabljali za prevoz blaga po reki, piše BBC.