Trije mrtvi v strmoglavljenju helikopterja v švicarskih Alpah

Na krovu helikopterja so bili pilot, gorski vodnik in štiri njegove stranke. Njihova identiteta ni znana.

Dva ranjena so oskrbeli na mestu in ju nato prepeljali v bolnišnico, zatem so uspeli rešiti še tretjega človeka. Trojico preostalih potnikov so našli mrtve, je dodala policija.

SESE, švicarska služba za varnostne preiskave, je začela s preiskavo, da bi ugotovila vzrok za nesreče.