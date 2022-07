Trije mrtvi v teku z biki v Španiji

Trije moški, med njimi francoski turist, so ta teden umrli po poškodbah, ki so jih utrpeli med tekom z biki v vzhodni Španiji, je v sredo sporočil predstavnik lokalnih reševalnih služb. Dva moška sta umrla v Valencii, 64-letnega francoskega turista pa so biki smrtno poškodovali v vasi pri Alicanteju.

icon-expand Tek z biki FOTO: AP Festivali teka z biki, na katerih skupine ljudi tečejo pred enim ali več t.i. bojnimi biki, so dolgoletna španska tradicija, saj jih vsako leto organizirajo številna mesta. Najbolj znana prireditev poteka julija v mestu Pamplona na severu države. Na teden dni trajajočem festivalu San Fermin na stotine ljudi vsako jutro tekmuje s šestimi bojnimi biki na 850 metrov dolgi progi od ograde do bikovske arene v Pamploni. Na letošnjem festivalu, ki se je končal 14. julija, je bilo hudo poškodovanih pet ljudi, od leta 1911 pa je na tem pamplonskem festivalu umrlo šestnajst ljudi.