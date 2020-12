Trije nekdanji poljski predsedniki vlado pozvali k umiku veta na sveženj EU

Veto bi bil po besedah nekdanjih predsednikov razumljiva odločitev, če bi bil načrtovani sveženj neugoden ali nepravičen za Poljsko. Vendar pa to ne drži. Nasprotno, vlada premierja Mateusza Morawieckegaje sodelovala pri pogajanjih o proračunu in ga tudi sprejela, so dodali.

"Zato poljskega predsednika, premierja in vlado pozivamo, da druge članice EU nehajo izsiljevati z vetom na proračun," so zapisali Walesa, Kwasniewski in Komorowski. Poudarili so, da "ne obstaja edinstvena poljska različica vladavine prava, ki je drugačna od evropske različice".