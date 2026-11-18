Kot smo poročali, se je v torek okoli 14.35 zgodila nesreča v priljubljenem nakupovalnem središču Galerija v Beogradu, ko je več otrok padlo po tekočih stopnicah. Pri tem je bilo 10 otrok poškodovanih in so jih takoj odpeljali na urgenco.

Po neuradnih podatkih so tri devetletnike, ki so utrpeli težje poškodbe, sprejeli na oddelek za nevrokirurgijo urgentnega centra, medtem ko so bili drugi otroci lažje poškodovani in so jih po zdravniški oskrbi poslali domov na okrevanje. Med poškodovanimi je tudi sin enega od srbskih televizijskih voditeljev.