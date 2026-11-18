Kot smo poročali, se je v torek okoli 14.35 zgodila nesreča v priljubljenem nakupovalnem središču Galerija v Beogradu, ko je več otrok padlo po tekočih stopnicah. Pri tem je bilo 10 otrok poškodovanih in so jih takoj odpeljali na urgenco.
Po neuradnih podatkih so tri devetletnike, ki so utrpeli težje poškodbe, sprejeli na oddelek za nevrokirurgijo urgentnega centra, medtem ko so bili drugi otroci lažje poškodovani in so jih po zdravniški oskrbi poslali domov na okrevanje. Med poškodovanimi je tudi sin enega od srbskih televizijskih voditeljev.
Dežurni tožilec je v navzočnosti policistov opravil ogled kraja dogodka in pregledal posnetke varnostnih kamer. Prav tako so opravili tudi pogovore z učitelji, ravnateljem šole in pooblaščenimi predstavniki nakupovalnega središča.
Da bi ugotovili vse okoliščine nesreče, je tožilstvo zahtevalo zbiranje vseh razpoložljivih dokazov, zlasti dokumentacije v zvezi z obratovalno varnostjo, zagonom in vzdrževanjem tekočih stopnic.
Po predložitvi poročila in zdravstvene dokumentacije o poškodbah, ki so jih utrpeli otroci, bo tožilstvo odločilo o nadaljnjih korakih, o čemer bodo javnost pravočasno obvestili.
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