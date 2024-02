Trije Panamci rešeni po 11 dneh na odprtem morju

Da so še živi, se lahko zahvalijo deževnici in kokosovim orehom, ki so plavali v morju.

Trojica se je z ribiško ladjo namenila na rutinsko pot v bližini panamskega obalnega mesta Veracruz, da bi natočila gorivo. Vendar pa se jim je ob povratku motor nenadoma ustavil, je pojasnil eden od nesrečnih pomorščakov in dodal, da so bili od tistega trenutka naprej na milost in nemilost prepuščeni severnemu vetru.

11 dni so na morju preživeli le zaradi deževnice, ki so jo zbirali v zasilnih, improviziranih posodah, in kokosovih orehov, ki jih je prinesel tok. Patrulja kolumbijske mornarice je njihovo ladjo naposled opazila približno 180 navtičnih milj oziroma več kot 330 kilometrov od kolumbijskega pristanišča Buenaventura in jih rešila.

To sicer ni prva reševalna akcija kolumbijske mornarice na morju v zadnjih letih. Januarja lani so v kolumbijskih ozemeljskih vodah v Karibskem morju rešili 47-letnega moškega z Dominike, ki je na morju po zaslugi kečapa, česna v prahu in jušnih kock preživel 24 dni.