Trije policisti, ki so se norčevali iz ženske z demenco, 'niso več zaposleni'

Ker lokalna policija večinoma ostaja zavita v molk, sicer ni povsem jasno ali so trojico odpustili ali so policisti dali odpoved, prav tako ni povsem jasno, kaj je s četrtim policistom, vpletenim v incident, ki so ga po dogodku prav tako začasno "umaknili" z delovnega mesta.

Družina ženske je sicer preko odvetnice proti oddelku vložila tudi zvezno tožbo, policisti naj bi namreč kršili zakon o invalidih in "nasilno napadli" Garnerjevo.

Posnetek je močno razburil javnost. Med drugim je iz njega jasno razvidno, kako nasilno sta dva policista Garnerjevo, medtem ko je na poti iz Walmarta ob cesti nabirala rože, ustavila, jo vrgla na tla, z glavo potisnila na pokrov avtomobila in aretirala. Zaradi odrgnin je začela krvaveti.

Njena snaha Shannon Steward, je zaDenver Post povedala, da je aretacija poslabšala njeno demenco. "Še vedno si ni opomogla. Še vedno ni takšna, kot je bila prej, bilo je preveč."

Odvetnica Sarah Schielke pravi, da je njena stranka po "mučni" aretaciji šest ur ostala brez zdravniške pomoči, pri tem pa je bila zmedena in je jokala od bolečin. "Garnerjevo so pustili na cedilu," je dejala Schielkejeva v sporočilu za javnost. "Vso skupnost so pustili na cedilu. In vse to so naredili pred kamero," je dodala.

Garnerjeva je bila pridržana 26. junija lani, potem ko je iz Walmarta v zvezni državi Kolorado odšla, ne da bi plačala za izdelke v vrednosti približno 10 evrov (13 dolarjev). Na posnetku varnostne kamere v supermarketu se vidi, da so Garnerjevo, ki ni plačala za pločevinke pijače in detergent za pranje perila, poskusili zaustaviti že uslužbenci Walmarta.

Na posnetkih, ki jih je objavila odvetnica pa so trije policisti, ki so se zbrali za računalnikom, da bi pogledali videoposnetek telesne kamere policista, ki je Garnerjevo aretiral. "Sta pripravljena na pok? Sta slišala pok?" v nekem trenutku reče eden od policistov. Opazka leti na ramo Garnerjeve. Policisti nadaljujejo z ogledom posnetka in čeprav ena od policistk reče, da ji dogajanje na posnetku ni všeč, policist vztrajno odgovarja, da je njemu posnetek"všeč".