Trije potniki, v katere je z BMW-jem trčil 22-letnik, lažje poškodovani

"Včeraj ob 19.05 se je v Ulici Hrvatske Republike v Osijeku zgodila prometna nesreča, v kateri so bile tri osebe lažje poškodovane. Prometna nesreča se je zgodila, ko je 22-letnik vozil osebni avtomobil po Ulici Hrvatske Republike iz zahoda proti vzhodu in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtobusno postajališče, pri čemer je trčil v tri potnike, ki so bili v tistem trenutku na postaji," so policisti zapisali v izjavi za javnost.