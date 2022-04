Trije premožni poslovneži za obisk vesolja odšteli 50 milijonov evrov

Moški so v spremstvu upokojenega astronavta Nase v petek odpotovali v vesolje z zasebnim vesoljskim plovilom družbe SpaceX. Ameriška vesoljska agencija Nasa se je tako pridružila Rusiji pri gostovanju komercialnih turistov na najdražji turistični destinaciji.

Američan, Izraelec in Kanadčan so za pot na mednarodno vesoljsko postajo in nastanitev plačali vsak po 55 milijonov dolarjev oziroma okoli 50,5 milijona evrov. V ceno so vključeni tudi vsi obroki, poroča Euronews.

Rusija v nasprotju z ZDA že desetletja gosti turiste na vesoljski postaji. Lani jeseni je tja odpotovala ruska filmska ekipa, kasneje pa so gostili še japonskega modnega tajkuna in njegovega pomočnika. Nasa je po več letih nasprotovanja le popustila in dovolila obiske komercialnih turistov.