Trije ruski tankerji z dizelskim gorivom plujejo proti obalam ZDA

Trenutno so na poti v ZDA trije tankerji z ruskim gorivom, je danes medijem povedal podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak. Dodal je, da bo predvidoma v sredo odplul še četrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi tanker z ruskim dizelskim gorivom je proti New Yorku odplul prejšnji teden. Po podatkih podjetja za spremljanje pomorskega prometa Kpler je tanker Agioi Fanendes v ruskem baltskem pristanišču Primorsk naložil 40.000 ton dizelskega goriva.