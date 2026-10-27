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Trije ruski tankerji z dizelskim gorivom plujejo proti obalam ZDA

Moskva, 27. 10. 2026 13.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Agioi Fanendes

Na poti v ZDA so trije tankerji z ruskim dizelskim gorivom, četrti naj bi odplul v sredo, je sporočila Moskva. Pošiljke so del dogovora o začasni omilitvi sankcij proti Rusiji, ki ga je ta mesec predsednik ZDA Donald Trump sklenil z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v zameno, da Moskva na svetovne trge dobavi dizelsko gorivo.

Trenutno so na poti v ZDA trije tankerji z ruskim gorivom, je danes medijem povedal podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak. Dodal je, da bo predvidoma v sredo odplul še četrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi tanker z ruskim dizelskim gorivom je proti New Yorku odplul prejšnji teden. Po podatkih podjetja za spremljanje pomorskega prometa Kpler je tanker Agioi Fanendes v ruskem baltskem pristanišču Primorsk naložil 40.000 ton dizelskega goriva.

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Dogovor med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom o začasni omilitvi sankcij proti Rusiji v zameno, da slednja na ameriški in svetovne trge dobavi več sto tisoč ton dizelskega goriva, je sicer naletel na ostre odzive Ukrajine in njenih zahodnih zaveznic. Do dogovora so bili kritični tudi številni politiki v ZDA, med njimi tudi nekateri iz republikanskih vrst.

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Nekateri ta ukrep vidijo kot Trumpov poskus, da bi znižal stroške goriva pred kongresnimi volitvami 3. novembra, na katerih se po napovedih javnomnenjskih raziskav njegovim republikancem obeta poraz.

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Rusija ZDA Donald Trump Vladimir Putin dizelsko gorivo
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