Trije Sudanci, ki so se poskušali prebiti na Hrvaško, ostali brez nog

V Bosni in Hercegovini so morali trem državljanom Sudana, ki so se poskušali prebiti na Hrvaško, amputirati noge in prste na rokah, poroča sarajevski Dnevni avaz.

Trojica je iz Bihaća prek 1657 metrov visoke Plješivice poskušala doseči sosednjo Hrvaško. Na poti so se izgubili, zato so se ob izredno nizkih temperaturah vrnili na izhodišče.

Ob tem so utrpeli hude omrzline in v takšnem težkem stanju jih je v Bihaću našla bosanska policija. Zdravniki so ocenili, da so njihova življenja ogrožena in da so amputacije zato neobhodno potrebne.

Vsem trem so amputirali noge, dvema pa tudi prste na rokah. Operacije so opravili v Kliničnem centru v Tuzli.

Njihovo stanje je stabilno, zdaj pa jih čaka dolga rehabilitacija.