Trije tankerji v Črnem morju domnevno tarča napada z droni

Reuters, ki se sklicuje na podatke agencije Tribeca, poroča, da se je tanker James II, ki pluje pod zastavo Palava, v času napada nahajal v Črnem morju, približno 80 kilometrov severno od turškega mesta Türkeli.

Tarča napada naj bi bila še dva tankerja, Altura in Velora, ki plujeta pod zastavo Sierre Leone in sta se nahajala v bližini prvega tankerja.

Po navedbah turške agencije so bili na kraj napoteni čolni, vsi člani posadke na tankerjih pa naj bi bili v dobrem stanju.

Kdo stoji za napadi, še ni jasno. Ukrajina in Rusija sta sicer od začetka vojne večkrat napadli druga drugo v Črnem morju, pri čemer sta ciljali na tankerje in pristanišča. Nobena od držav za današnji napad na tri tankerje še ni prevzela odgovornosti.

Turško ministrstvo za promet se na incident še ni odzvalo.