Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trije tankerji v Črnem morju domnevno tarča napada z droni

Ankara, 28. 05. 2026 11.22 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
M.S.
Tankerji v Črnem morju

Turška pomorska agencija Tribeca poroča, da naj bi bili trije tankerji v bližini severne obale Turčije tarča napada z droni. Kdo stoji za napadi, še ni znano.

Reuters, ki se sklicuje na podatke agencije Tribeca, poroča, da se je tanker James II, ki pluje pod zastavo Palava, v času napada nahajal v Črnem morju, približno 80 kilometrov severno od turškega mesta Türkeli.

Tarča napada naj bi bila še dva tankerja, Altura in Velora, ki plujeta pod zastavo Sierre Leone in sta se nahajala v bližini prvega tankerja.

Po navedbah turške agencije so bili na kraj napoteni čolni, vsi člani posadke na tankerjih pa naj bi bili v dobrem stanju.

Kdo stoji za napadi, še ni jasno. Ukrajina in Rusija sta sicer od začetka vojne večkrat napadli druga drugo v Črnem morju, pri čemer sta ciljali na tankerje in pristanišča. Nobena od držav za današnji napad na tri tankerje še ni prevzela odgovornosti.

Turško ministrstvo za promet se na incident še ni odzvalo.

črno morje tanker

'Kar se je zares vrnilo na splet, je naša beda, ne svoboda'

24ur.com Turški tanker v Črnem morju tarča napada
24ur.com Ameriška oporišča v Veliki Britaniji preletavali skrivnostni droni
24ur.com Nad vojaško bazo v Belgiji znova opazili drone
24ur.com Belgijska policija odkrila osmerico, ki je načrtovala teroristični napad
24ur.com Drona z optičnimi vlakni nad 'slovenski' M-55S
24ur.com Načrtovanje napada na Zahodnem bregu? V Italiji aretirali tri Palestince
24ur.com Bitka za Črno morje: z vodnimi droni nad ruske patrolne ladje
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
28. 05. 2026 12.42
Režiserji so izraelsko-ameriški obveščevalci.
Odgovori
+1
1 0
Hrast1234
28. 05. 2026 12.41
Ukrajincem ukinit šenkanje denarja. Zdaj je čas, da začnejo vračat!
Odgovori
0 0
hipi007
28. 05. 2026 12.26
ukrajnina provocira povsod kjer lahko...treba jo je naredit ravno :)
Odgovori
+1
2 1
Trikrat cepljen
28. 05. 2026 12.10
Najbolje se je zanesti na domnevne novice. Saj ni pomembno ali je res, pomembno je, da imamo followerji kost.
Odgovori
0 0
Banion
28. 05. 2026 11.56
to so včasih imenovali piratsvo in za to je bila zagrožena smrtna kazen.
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
28. 05. 2026 11.50
kdo stoji za to.... lol kot da se ne ve, lepisati se ne sme ker vam brusl ne dovoli, copatkarji XD
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
28. 05. 2026 12.23
Rusi so v času vojne zadeli in uničili 10 ladij, ki so plule v ali iz ukrajine ali bila zasidrana v ukrajini. Prav je tako, da jim ukrajinci vrnejo.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Umrl igralec, ki ga poznamo iz priljubljene modne serije
Umrl igralec, ki ga poznamo iz priljubljene modne serije
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
cekin
Portal
Kako z 200 evrov več na mesec spremenite svojo finančno situacijo
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Viralna sladica iz ponve, pripravljena v manj kot pol ure
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725