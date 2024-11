Trije zamaskiranci vdrli v hišo in stanovalko poškropili s solzivcem

Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zbrali obvestila in nadaljujejo z intenzivnimi aktivnostmi za izsleditev roparjev, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Oškodovanko so storilci po vsej verjetnosti presenetili in se jim ni mogla zoperstaviti. A tudi če bi se lahko, Policija to odsvetuje. "Če opazite, da se v vašem stanovanju nahaja nepovabljen gost, se ne spuščajte v fizično obračunavanje z njim, pač pa si skušajte zapomniti čim več njegovih osebnih karakteristik (barva las, poteze obraza, način hoje, levičar/desničar, posebna znamenja na telesu, smer pobega, vozilo). Opazujte, kje se je storilec gibal, kaj je prijemal in do prihoda policistov pustite kraj nedotaknjen, da se bodo ohranile sledi, ki so pomembne za odkritje in dokazovanje kaznivega dejanja. Takoj pokličite številko 113 ali najbližjo policijsko postajo," piše v nasvetu, ki smo ga našli na njihovi spletni strani.

V veliko pomoč Policiji pri preiskovanju kaznivih dejanj je tudi dober opis predmetov ali fotografija. Nakit in druge dragocenosti lahko fotografirate in fotografijo v primeru kaznivega dejanja izročite preiskovalcem.