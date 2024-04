Trikrat ustrelil gorskega reševalca, drugega moškega udaril s sekiro

Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je moški, sicer stari znanec policije, trikrat ustrelil dolgoletnega člana hrvaške gorske reševalne službe. Domnevno naj bi se sprla zaradi parkirišča. Storilec je nato napadel še drugega moškega, ki je hudo ranjenemu gorskemu reševalcu nudil pomoč.

Z vso silo ga je udaril po glavi s sekiro, v drugi roki pa naj bi imel še eno sekiro, navaja Dalmatinski portal. Kljub močnemu udarcu je moški vstal in se spopadel z napadalcem. Na pomoč so priskočili še mimoidoči, ki so obvladali nasilneža in ga zadržali do prihoda policije.

Net.hr še poroča, da je storilec gorskega reševalca ustrelil, ko je bil ta v avtomobilu. Na vozilu so namreč vidne sledi strelov.

"Ves dan je bil v službi, vrnil se je domov in potem se je zgodil spor na parkirišču. Ne poznam podrobnosti, zdaj policija preiskuje primer. Kruno je bil premeščen v bolnišnico, naši zdravniki so tam, zdaj bom šel tudi jaz tja, da vidim, kako je," je dogodek komentiral vodja splitskega HGSS Branimir Jukić.