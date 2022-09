Triletna deklica, ki je izgubila očeta, mamo in brata, v stabilnem stanju

"Njeno trenutno stanje je stabilo, čeprav je utrpela poškodbe, ki so smrtno nevarne," so v izjavi za javnost sporočili predstavniki Univerzitetne klinične bolnišnice (SKB) Mostar.

V prometni nesreči, v kateri so bila udeležena štiri vozila, so umrle štiri osebe. Po ugotovitvah policije, sta nesrečo povzročila voznika avtomobilov, ki sta divjala po cesti od Mostarja proti Zatonu. Pri tem sta se zaletela v naproti vozeči renault senic, v katerem je bila štiričlanska družina. Umrli so mama, oče in njun devetletni sin. Kasneje so sporočili, da je v sobotni nesreči umrla še ena oseba. Pogreb treh umrlih članov družine bo potekal v torek, za ta dan pa so lokalne oblasti razglasile dan žalovanja.

Tožilstvo hercegovsko-neretvanske županije je sporočilo, da nadaljuje preiskavo in opozorilo pred objavo nepreverjenih informacij, ki krožijo v medijih. Tožilstvo je sporočilo, da je preiskava, v katero so vključene tako obdukcije umrlih kot preverba tehnične brezhibnosti vozil, še vedno v teku, poroča Dnevnik.hr.