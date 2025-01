Reševalci v hudem mrazu in snegu iskali triletnico, ki je še vedno pogrešana

V Zagrebu se nadaljuje iskanje komaj triletne deklice, ki naj bi jo mama pustila v mrzli reki Savi, sama pa je nato izplavala na kopno. Pogrešanega otroka iščejo vse razpoložljive reševalne službe. Iskalno akcijo, ki so jo v sredo zvečer začasno prekinili, sta oteževala sneg in močan veter. Temperature so padle pod ničlo, reševalcem pa je zaradi hudega mraza začela zmrzovati oprema.

Poleg zagrebške policije majhno deklico iščejo še gasilci, civilna zaščita, Rdeči križ in pripadniki hrvaške gorske reševalne službe. Aktivirane so ekipe s čolni in droni s termovizijskimi kamerami ter helikopter, poroča net.hr. Pristojne službe so včeraj okoli 16. ure prejele obvestilo, da je ženska z otrokom v naročju pri Jankomirskem mostu zakorakala v reko, iz nje pa se je vrnila sama. O dogodku je mama sama obvestila reševalce. Dejala naj bi jim, da "otroka ni več". Iskanje je včeraj trajalo pet ur s polno intenzivnostjo, reševalci pa so strugo reke, ki je dolga približno 14 km, preiskali na vseh možnih koncih. Zvečer so nato iskanje v reki začasno prekinili zaradi težkih vremenskih razmer in teme. Kot je poročal RTL novinar Petar Panjkota, se je iskanje ponoči kljub temu nadaljevalo, a manj intenzivno. Otroka so ob reki iskali z reševalnimi psi.

Iskanje otroka v strugi Save FOTO: RTL icon-expand

"Sava je zelo hitra, razmere so težke in nemogoče je nadaljevati iskanje v reki," je zvečer poročal Panjkota. O težkih razmerah na terenu je poročal tudi Rdeči križ. "Ne glede na težke razmere ni počitka, saj šteje vsaka minuta," so zapisali. Kot poročajo hrvaški mediji, so iskanje včeraj oteževali hud mraz, sneženje in močan veter. Temperature so se spustile pod ničlo, tako da je reševalcem začela zmrzovati oprema.

