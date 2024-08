Triletni fantek po nesreči še vedno v komi, očeta čaka nova operacija

Petčlansko mlado družino, ki je preživljala počitnice na Viru, je 17. avgusta zbil pijani voznik, ki so mu namerili 1,75 promila alkohola v krvi. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrla 24-letna ženska, njeni trije otroci in partner pa so bili poškodovani. Družina je pred trčenjem hodila po robu ceste, kjer ni pločnika ali javne razsvetljave. Kot je pojasnil dedek otrok, je 24-letnica na ramenih nosila štiriletno hčerko, njen partner pa je pred njo potiskal otroški voziček, v katerem sta bila še ne leto dni star dojenček in triletni deček.