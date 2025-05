Triletni sin vplivnice padel v bazen, šest dni kasneje umrl

Policija v mestu Chandler v Arizoni je potrdila, da je triletni Trigg Kiser umrl po večdnevni hospitalizaciji.

Lokalne oblasti so se 12. maja odzvale na klic v sili, ob prihodu na kraj pa so ob bazenu našli nezavestnega fantka. Policisti so takoj pričeli z oživljanjem, reševalci pa so nato otroka prepeljali v regionalno bolnišnico. Po šestih dneh kritičnega stanja je deček umrl, poroča ABC News.

"Naše misli in sožalje so z otrokovo družino in bližnjimi v tem nepredstavljivem času," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica tamkajšnje policije Sonu Wasu.

26-letna Emilie Kiser ima na družbenem omrežju TikTok skoraj 3,4 milijona sledilcev, s katerimi redno deli utrinke iz svojega družinskega življenja. Z možem Bradyjem Kiserjem sta se pred kratkim razveselila rojstva svojega drugega otroka, fantka Theodora.