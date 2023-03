Triletnica ponesreči do smrti ustrelila svojo štiriletno sestro

Tragedija je znova pokazala, da morajo lastniki orožja s tem ravnati odgovorno. "Morate storiti več kot le to, da svojim otrokom poveste, da se orožja ne smejo dotikati. Svoje orožje morate zavarovati na varnem kraju," je dodal Harris, ki je ob nesreči izpostavil, da so njihova srca zlomljena. "Skupnost je zmeraj pretresena, ko otrok na tak način izgubi življenje," je dejal.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zvečer v stanovanju v predmestju Houstona. Čeprav je bilo v času incidenta v stanovanju prisotnih še pet odraslih oseb, vključno z materjo deklic in njunim očimom, pa na sestri nihče ni pazil, je povedal šerif okrožja Harris Ed Gonzalez . Kot je pojasnil, so vsi odrasli menili, da na deklici pazi nekdo drug.

Zaenkrat ni jasno, ali bo kdo od odraslih – zaradi napačnega hranjenja orožja – tudi kazensko ovaden, poroča The Guardian.

Nasilje z orožjem in nesreče z orožjem so v zadnjih letih postale glavni vzrok smrti otrok v ZDA. Smrti, povezane z orožjem, so postale pogostejše od smrti, ki so bile posledica prometnih nesreč, pogostejše od smrti zaradi poškodb iz drugih razlogov in pogostejše od smrti zaradi prirojenih bolezni.

Neprofitna raziskovalna in politična organizacija Everytown for Gun Safety ocenjuje, da je letno ustreljenih in ubitih ali ranjenih 19.000 otrok in najstnikov. Največ smrti zaradi orožja (namernih ali nenamernih) pa se zgodi ravno v domovih žrtev oziroma storilcev.

Kljub temu ameriški zakonodajalci niso sprejeli dodatnih, pomembnejših ukrepov za nadzor nad orožjem.