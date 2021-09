Triletnik, ki se je izgubil v 'smrtonosni' avstralski divjini, po treh dneh na varnem

Policija v Novem južnem Walesu se je v petek odzvala na klic, da družina pogreša triletnega fantka Antonya, ki je izginil iz družinskega posestva. Fantek je avtist, za povrh vsega pa je še nem, piše CNN. Iskalna akcija sprva ni bila uspešna, nato pa so oblasti organizirale množično iskalno akcijo, v kateri je oblastem pomagalo še na stotine prostovoljcev. Po treh dneh iskanja so dečka opazili s helikopterja in uspelo jim je, da so reševalce na tleh vodili do prestrašenega otroka, ki se je srečno vrnil k svoji družini.

"To je čudež, živ je. To je neverjetno," je povedal njegov oče, ki je ves čas, odkar je njegov sin odtaval v divjino, preživel v iskanju svojega otroka brez spanja. Ko so ga našli, je imel hudo srbečico in številne ugrize mravelj in pike insektov. Čeprav je družina presrečna, da so otroka našli, jim ostajajo še številna vprašanja. "Kako je odšel, s kom je odšel, se mu je zgodilo kaj hudega?" "Ne bomo odnehali, dokler ne najdemo odgovorov," zatrjujejo njegovi družinski člani.