Triletnik tako dober v nogometu, da so ga morali odstraniti z igrišča?

Trenerji so ga zato izključili iz igre, njegova starša pa sta se začela kregati s preostalimi, piše Guardian. Posredovati je morala celo policija.

Triletni deček Nevada trenira v klubu na Floridi, med igro pa naj bi bil precej agresiven do svojih sotekmovalcev. Ker naj bi sam bil zelo dober v nogometu, je začel na tekmi odrivati druge otroke, jih nadirati in se grdo obnašati.

Na posnetkih policijskih telesnih kamer je slišati starša, ki trdita, da so njunega sina Nevado izključili iz igre, ker je bil pri nogometu preveč dober, kar drugim otrokom ni bilo všeč. Slišati je tudi organizatorja dogodka, ki je povedal, da sta starša dečka povzročila pravi incident.

"Fant je dober. Odličen je. Res je zelo dober," je na posnetku dejal organizator. "V primerjavi z drugimi otroki je precej naprednejši, zato dosega veliko golov. Toda poriva druge otroke ... Zato sem mu poskušal dopovedati, naj jih ne poriva. Želimo igrati brez porivanja, kajne?"

In deček je očitno res dober, njegova starša sta objavila posnetek na družbenih omrežjih, kjer je videti, kako dobro pri komaj treh letih upravlja z žogo. Na posnetku prav tako ni videti, da bi bil Nevada nesramen do ostalih otrok ali kogar koli odrival.

"Mojemu sinu zamerijo, ker dejansko igra nogomet. Dobesedno ga mečejo ven s tega igrišča, ker je dober v nogometu," je na posnetku policijske telesne kamere dejala njegova mama. "Najprej so rekli, da ne podaja žoge, ampak nihče ne ujame žoge, ko jo poda."

Zaposleni pri organizaciji i9 Sports je policistom povedal, da so Nevadovim staršem pripravljeni vrniti denar, ki so ga plačali za vstopnice, če zapustijo prizorišče. "Hočem samo, da odidejo. Takoj," je policistom dejal organizator.

Policijska uprava mesta Winter Park je sporočila, da se je družina strinjala z odhodom z dogodka in da ni bil nihče aretiran. "Družina je povedala, da je tekme konec in da odhajajo. S policisti so sodelovali," so zapisali v izjavi na spletni strani policijske uprave. "Nihče ni bil aretiran, nihče ni dobil prepovedi vstopa na prizorišče in nikogar niso prisilili, da zapusti park."

V organizaciji i9 Sports so sporočili, da preiskujejo dogodek in da so že stopili v stik z Nevadovo družino. "Z družino smo že stopili v stik in začeli pregled dogodka, ki vključuje tudi pogovore z vpletenimi. Dokler si prizadevamo razumeti okoliščine, ne bomo ugibali ali delili nepreverjenih informacij. Hvaležni smo vsem, ki so nas opozorili na svoje pomisleke."