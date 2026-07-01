Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Triletnika našli med ruševinami šest dni po potresih v Venezueli

Caracas, 01. 07. 2026 07.48 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Po šestih dneh pod ruševinami našli triletnega dečka

Šest dni po tem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci v torek izpod ruševin rešili še živega triletnega otroka.

Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Reševalna akcija je sicer potekala že po 72-urnem obdobju po potresu, ki je po navedbah strokovnjakov ključno za uspešno reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami.

Deček je edini preživeli, ki so ga našli šesti dan iskanja. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ohraniti moramo upanje, da bomo pod ruševinami še naprej našli žive ljudi," je v televizijskem nagovoru dejal predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez.

V dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je po navedbah Rodrigueza umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej rešili 6461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo.

Prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija Nasa, kažejo, da je bilo v potresih verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 59.000 poslopij. 

Več deset tisoč ljudi medtem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Unicef je v torek sporočil, da 680.000 otrok po vsej državi potrebuje humanitarno pomoč. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi.

venezuela deček potres

Irska prevzema predsedovanje Svetu EU

Trump lani s kriptovalutami zaslužil več kot milijardo dolarjev

24ur.com 72 ur po potresu izpod ruševin rešili 11-letnika, še 68.000 pogrešanih
24ur.com Venezuela: dva potresa, 920 smrtnih žrtev, 3300 ranjenih in 302 popotresna sunka
24ur.com Prej in potem: razsežnosti katastrofalnih potresov v Venezueli
24ur.com Enajst dni po potresu izpod ruševin rešili 17-letnico
24ur.com Po 178 urah izpod ruševin izvlekli 4-letno deklico
24ur.com Otroci, ki jim potres ni odnesel le domov, ampak tudi starše in imena
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
01. 07. 2026 10.22
Po tolikem času po potresu je jasno, da bo 50000 žrtev.
Odgovori
0 0
miabi
01. 07. 2026 09.49
Srečno malčku.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Noseča in brez apetita? Te jedi so rešitev za vroče dni
Noseča in brez apetita? Te jedi so rešitev za vroče dni
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Dnevni horoskop: Ribe poslušajo notranji glas, levi pričakujejo pohvalo
Dnevni horoskop: Ribe poslušajo notranji glas, levi pričakujejo pohvalo
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Princ Andrew po škandalu in aretaciji spet v javnosti
Princ Andrew po škandalu in aretaciji spet v javnosti
vizita
Portal
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
cekin
Portal
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
Umrl ikonični filmski zlikovec iz Indiana Jonesa: obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji filmov
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Pa tako lep dan je bil
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763