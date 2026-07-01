Triletnika našli med ruševinami šest dni po potresih v Venezueli

Deček je edini preživeli, ki so ga našli šesti dan iskanja.

Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Reševalna akcija je sicer potekala že po 72-urnem obdobju po potresu, ki je po navedbah strokovnjakov ključno za uspešno reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami.

"Ohraniti moramo upanje, da bomo pod ruševinami še naprej našli žive ljudi," je v televizijskem nagovoru dejal predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez.

V dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je po navedbah Rodrigueza umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej rešili 6461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo.

Prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija Nasa, kažejo, da je bilo v potresih verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 59.000 poslopij.

Več deset tisoč ljudi medtem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Unicef je v torek sporočil, da 680.000 otrok po vsej državi potrebuje humanitarno pomoč. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi.