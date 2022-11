Trimetrski piton ugriznil petletnika, se ovil okoli njega in ga potegnil v bazen

Dečkov oče Ben je za lokalno radijsko postajo povedal, da je njegov sin Beau Blake doma užival ob bazenu, ko ga je presenetil tri metre dolg plazilec, se ovil okoli njega in ga potegnil v bazen. "Beau je samo hodil po robu bazena in verjamem, da je piton nekako sedel tam in čakal, da pride žrtev ... in to je bil Beau. Videl sem veliko črno senco, ki je prišla iz grma, in preden je padla na dno, je bila popolnoma ovita okoli njegove noge," je povedal za lokalni radio.