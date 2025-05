13 evroposlancev zahteva pojasnila o Evroviziji

Podpisniki pisma, iz Slovenije še Irena Joveva (Renew/Svoboda) in Vladimir Prebilič (Zeleni), med drugim zahtevajo javno objavo in razrez vseh glasovanj, neodvisno revizijo glasovalnega sistema, razkritje oglaševalskih pogodb ter razkritje sponzorjev.

Kot je zapisal Matjaž Nemec, vodstvo EBU opozarjajo, da je čas, da Evrovizija znova preveri svoj kompas glede integritete, preglednosti in nepristranosti.

Z javnim pismom so se na EBU obrnili po tem, ko so se v javnosti pojavila namigovanja o tem, da je bil Izrael, ki je po finalnem nastopu dosegel drugo mesto, vpleten v "plačano, demografsko ciljno usmerjeno kampanjo za promocijo svojega nastopa".

Kot so še zapisali v pismu, ki so ga posredovali iz poslančeve pisarne, so sume o nenavadnih vzorcih in dvomih o nepravilnosti izpostavili tako mediji kot nacionalne televizije – belgijska VRT, španska RTVE, irska javna televizija in RTV Slovenija. Dvomi so se pojavili tudi v splošni evropski javnosti, zato letošnja izvedba tekmovanja sproža resna vprašanja o transparentnosti in enakopravnosti tekmovanja, so opozorili v pismu.

Na tekmovanju za pesem Evrovizije v švicarskem Baslu je zmagala Avstrija, ki jo je zastopal JJ s pesmijo Wasted Love. Že pred samim tekmovanjem pa so se pojavili pozivi k izključitvi Izraela iz tekmovanja zaradi agresije nad Gazo, podobno kot je EBU prepovedala udeležbo Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Zahtevo je takrat podalo tudi 26 evroposlancev s prvopodpisanim Nemcem.