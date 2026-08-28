Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tristan hujša, Andrew Tate se kesa: 'Rekel sem nekaj neumnih stvari'

Miami, 28. 08. 2026 06.48 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Brata Andrew in Tristan Tate

Andrew in Tristan Tate sta ameriško sodišče zaprosila, naj ju do odločitve o izročitvi Veliki Britaniji izpusti iz pripora. Brata, ki ju britansko pravosodje preganja zaradi skupno 59 kaznivih dejanj, med drugim posilstev in dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, sta na sodišču na Floridi vztrajala, da očitanih dejanj nista storila. Obenem sta ostro kritizirala razmere v ameriškem priporu. Tristan Tate je dejal, da je izgubil več kot šest kilogramov, Andrew pa se je primerjal z razvpitim mehiškim mamilarskim kraljem Joaquinom "El Chapom" Guzmanom. Tožilci medtem opozarjajo, da bi lahko pobegnila.

V zaporniških uniformah in vklenjena sta Andrew in Tristan Tate v četrtek stopila pred sodišče v Miamiju. Tokrat nista odgovarjala na vprašanje, ali bosta izročena Veliki Britaniji, temveč ali bosta odločitev o svoji usodi lahko čakala na prostosti.

"Nikoli nisem storil kaznivih dejanj, ki mi jih očitajo," je pred sodiščem izjavil 39-letni Andrew Tate.

Njegov leto dni mlajši brat Tristan je govoril predvsem o življenju za zapahi. Razmere je opisal kot utesnjene in vroče, z malo sončne svetlobe in malo možnosti za telesno aktivnost.

"Začenja me najedati, ker ne morem sodelovati pri pripravi svoje obrambe," je po poročanju CBS News povedal sodišču. Tristan Tate trdi, da je med priporom izgubil približno 6,3 kilograma.

Preberi še Tate je (ne)pomemben: 'Vzemi mačeto, udari jo v obraz in jo primi za vrat'

"Z mano ravnajo, kot da sem El Chapo"

Brata, ki imata britansko in ameriško državljanstvo, so 19. julija aretirali v Miamiju. Ameriške oblasti so ju pridržale po tem, ko je britansko državno tožilstvo razkrilo več deset novih obtožb proti njima.

Velika Britanija ima do 16. septembra čas, da ameriškim oblastem predloži popolno zahtevo za njuno izročitev.

Britansko veleposlaništvo je sodišču predložilo dokumente, v katerih sodnika poziva, naj brata med postopkom izročitve ostaneta v priporu.

Ameriški zvezni tožilci menijo, da obstaja nevarnost pobega. Opozorili so, da imata brata dostop do sredstev, s katerimi bi lahko financirala beg, v preteklosti pa naj bi se tudi hvalila, da imata več potnih listov.

Obramba odgovarja, da sta Tateova zaradi svoje prepoznavnosti med najbolj znanimi spletnimi osebnostmi na svetu in je zato praktično nemogoče, da bi neopazno pobegnila. Njuni odvetniki so poudarili tudi, da sta spoštovala pogoje izpustitve, ko sta se branila v britanskem postopku in ločenem primeru v Romuniji.

Andrew Tate je na sodišču skušal zmanjšati tudi pomen svojih preteklih spletnih izjav o bogastvu in življenjskem slogu. "Rekel sem nekaj neumnih stvari, toda včasih moraš pretresti internet, da te ljudje opazijo," je po poročanju CBS dejal pred sodnikom. Nato se je obregnil še ob odločitev oblasti, da ga zadržijo v priporu. "Z mano ravnajo, kot da sem El Chapo, vendar imam brezhibno zgodovino pred sodišči," je dejal in se pri tem skliceval na Joaquina Guzmana, enega najbolj razvpitih mehiških mamilarskih kraljev.

Nekdanji profesionalni kikboksar je trdil tudi, da njegovo finančno stanje ni takšno, kot bi lahko sklepali po spletni podobi, ki jo je ustvarjal.

Da bi se finančno preživljal, se je moral po lastnih besedah "vrniti v ring proti težjim in mlajšim nasprotnikom".

Andrew in Tristan Tate
Andrew in Tristan Tate
FOTO: AP

Partnerka: Nikoli ni bil nasilen do žensk

Andrew Tate je med zaslišanjem izrecno zanikal, da bi bil trgovec z ljudmi. Njegova obramba je kot pričo poklicala tudi Natasho Sesay iz Anglije. Sodišču je povedala, da sta bila z Andrewom Tateom pet let v romantičnem razmerju, da imata skupaj otroka in da pričakujeta drugega. 

Sesay je spregovorila tudi o velikem razkoraku med kontroverzno spletno osebnostjo Andrewa Tatea in moškim, ki ga po lastnih besedah pozna zasebno. Dejala je, da Andrew Tate kljub svoji spletni podobi "nikoli, prav nikoli ni bil nasilen do žensk".

Drugače sicer menijo oblasti, ki so proti Andrewu in Tristanu Tateu vložile skupno 59 kazenskih obtožb. Med njimi so obtožbe zaradi posilstva, dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, ter nedostojnih podob otroka. Obtožbe se nanašajo na sedem domnevnih žrtev.

Britanske oblasti so proti bratoma lani vložile 21 obtožb, prejšnji mesec pa so jim dodale še 38 novih.

Brata vse obtožbe zanikata. Primer v Veliki Britaniji pa ni njun edini pravni problem. V Romuniji sta se že leta 2022 soočila z obtožbami, povezanimi s trgovino z ljudmi. Prav posledice romunskega postopka je Tristan Tate na sodišču opisal kot "uničujoče".

"Uničili so mi vse življenje"

Po njegovih besedah so mu oblasti odvzele premoženje in posegle celo v denar, namenjen prihodnosti njegovih otrok. "Vzeli so vse, celo varčevalne račune za študij mojih otrok. Ta primer bo zame odločilen."

Ob možnosti izročitve Veliki Britaniji je bil še bolj neposreden. "Če grem v Anglijo, me bodo zaprli in mi vzeli vse, za kar sem kadarkoli delal."

O tem, ali bosta Andrew in Tristan Tate postopek izročitve čakala v ameriškem priporu ali na prostosti, v četrtek še niso odločili. Ameriška sodnica Lauren Louis bo odločitev o varščini izdala pisno naknadno.

andrew tate tristan tate

'Če sem iskren, mislim, da jih ni več'

24ur.com Brata Andrew in Tristan Tate ostajata v priporu
24ur.com 59 obtožb proti bratoma Tate: nove podrobnosti domnevnih zlorab
24ur.com Upravnik zapora, ki je vodil 'klub posiljevalcev', krivdo zanika
24ur.com Umor Charlieja Kirka: Bo izjava tožilca obtoženega rešila pred smrtno kaznijo?
24ur.com Tate potožil sodniku, naj mu vrne zasežene avtomobile
24ur.com Tate je (ne)pomemben: 'Vzemi mačeto, udari jo v obraz in jo primi za vrat'
24ur.com Odgovorna so sodišča
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
_endrug
28. 08. 2026 08.10
Shujšal približno 6,3 kg? Koliko pa natančno? 6,3245632 kg?
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Zakaj se najstniki danes družijo manj kot nekoč in kako jim lahko starši pomagamo
Zakaj se najstniki danes družijo manj kot nekoč in kako jim lahko starši pomagamo
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Dnevni horoskop: Bike čaka prijeten trenutek, tehtnice so pred čustvenim spoznanjem
Dnevni horoskop: Bike čaka prijeten trenutek, tehtnice so pred čustvenim spoznanjem
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Majhen prigrizek, ki bi ga morale pogosteje vključiti v jedilnik
Majhen prigrizek, ki bi ga morale pogosteje vključiti v jedilnik
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Novi trend v zmenkarijah dviguje prah
Novi trend v zmenkarijah dviguje prah
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907