Tristan hujša, Andrew Tate se kesa: 'Rekel sem nekaj neumnih stvari'

V zaporniških uniformah in vklenjena sta Andrew in Tristan Tate v četrtek stopila pred sodišče v Miamiju. Tokrat nista odgovarjala na vprašanje, ali bosta izročena Veliki Britaniji, temveč ali bosta odločitev o svoji usodi lahko čakala na prostosti. "Nikoli nisem storil kaznivih dejanj, ki mi jih očitajo," je pred sodiščem izjavil 39-letni Andrew Tate. Njegov leto dni mlajši brat Tristan je govoril predvsem o življenju za zapahi. Razmere je opisal kot utesnjene in vroče, z malo sončne svetlobe in malo možnosti za telesno aktivnost. "Začenja me najedati, ker ne morem sodelovati pri pripravi svoje obrambe," je po poročanju CBS News povedal sodišču. Tristan Tate trdi, da je med priporom izgubil približno 6,3 kilograma.

"Z mano ravnajo, kot da sem El Chapo"

Brata, ki imata britansko in ameriško državljanstvo, so 19. julija aretirali v Miamiju. Ameriške oblasti so ju pridržale po tem, ko je britansko državno tožilstvo razkrilo več deset novih obtožb proti njima. Velika Britanija ima do 16. septembra čas, da ameriškim oblastem predloži popolno zahtevo za njuno izročitev. Britansko veleposlaništvo je sodišču predložilo dokumente, v katerih sodnika poziva, naj brata med postopkom izročitve ostaneta v priporu. Ameriški zvezni tožilci menijo, da obstaja nevarnost pobega. Opozorili so, da imata brata dostop do sredstev, s katerimi bi lahko financirala beg, v preteklosti pa naj bi se tudi hvalila, da imata več potnih listov. Obramba odgovarja, da sta Tateova zaradi svoje prepoznavnosti med najbolj znanimi spletnimi osebnostmi na svetu in je zato praktično nemogoče, da bi neopazno pobegnila. Njuni odvetniki so poudarili tudi, da sta spoštovala pogoje izpustitve, ko sta se branila v britanskem postopku in ločenem primeru v Romuniji. Andrew Tate je na sodišču skušal zmanjšati tudi pomen svojih preteklih spletnih izjav o bogastvu in življenjskem slogu. "Rekel sem nekaj neumnih stvari, toda včasih moraš pretresti internet, da te ljudje opazijo," je po poročanju CBS dejal pred sodnikom. Nato se je obregnil še ob odločitev oblasti, da ga zadržijo v priporu. "Z mano ravnajo, kot da sem El Chapo, vendar imam brezhibno zgodovino pred sodišči," je dejal in se pri tem skliceval na Joaquina Guzmana, enega najbolj razvpitih mehiških mamilarskih kraljev. Nekdanji profesionalni kikboksar je trdil tudi, da njegovo finančno stanje ni takšno, kot bi lahko sklepali po spletni podobi, ki jo je ustvarjal. Da bi se finančno preživljal, se je moral po lastnih besedah "vrniti v ring proti težjim in mlajšim nasprotnikom".

Andrew in Tristan Tate FOTO: AP

Partnerka: Nikoli ni bil nasilen do žensk

Andrew Tate je med zaslišanjem izrecno zanikal, da bi bil trgovec z ljudmi. Njegova obramba je kot pričo poklicala tudi Natasho Sesay iz Anglije. Sodišču je povedala, da sta bila z Andrewom Tateom pet let v romantičnem razmerju, da imata skupaj otroka in da pričakujeta drugega. Sesay je spregovorila tudi o velikem razkoraku med kontroverzno spletno osebnostjo Andrewa Tatea in moškim, ki ga po lastnih besedah pozna zasebno. Dejala je, da Andrew Tate kljub svoji spletni podobi "nikoli, prav nikoli ni bil nasilen do žensk". Drugače sicer menijo oblasti, ki so proti Andrewu in Tristanu Tateu vložile skupno 59 kazenskih obtožb. Med njimi so obtožbe zaradi posilstva, dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, ter nedostojnih podob otroka. Obtožbe se nanašajo na sedem domnevnih žrtev. Britanske oblasti so proti bratoma lani vložile 21 obtožb, prejšnji mesec pa so jim dodale še 38 novih. Brata vse obtožbe zanikata. Primer v Veliki Britaniji pa ni njun edini pravni problem. V Romuniji sta se že leta 2022 soočila z obtožbami, povezanimi s trgovino z ljudmi. Prav posledice romunskega postopka je Tristan Tate na sodišču opisal kot "uničujoče".

"Uničili so mi vse življenje"