Tristransko srečanje: Zelenski pristal, če bo povabljen

"Če bom povabljen v Budimpešto, če bo to povabilo v obliki tristranskega srečanja ali kot se temu reče diplomacije prek posrednika, kjer se predsednik Trump sreča s Putinom in predsednik Trump z mano, potem se bomo v takšni ali drugačni obliki dogovorili," je na novinarski konferenci v Kijevu dejal Zelenski.
Ob tem je sicer menil, da Budimpešta ni "najboljše prizorišče za to srečanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da ima Ukrajina napete odnose z Madžarsko, ki velja za najbolj Kremlju naklonjeno državo članico EU.
Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom minuli četrtek napovedal, da se bo z ruskim predsednikom srečal v madžarski prestolnici. Srečanje so kasneje potrdili tudi v Moskvi in dodali, da bi se voditelja lahko sešla v naslednjih tednih. Trump in Putin sta se nazadnje srečala avgusta na Aljaski.
Ameriški predsednik si še naprej prizadeva posredovati pri mirovnem sporazumu med Ukrajino in Rusijo, da bi končal tri leta in pol trajajočo vojno, ki jo je sprožila ruska invazija februarja 2022.
Zelenski je sicer danes dejal, da ruski pogoji za dosego miru ostajajo nespremenjeni, vključno z umikom ukrajinskih sil iz celotne regije Donbas na vzhodu Ukrajine, ki si jo želi Rusija priključiti. Kot je dodal, je ameriškim sogovornikom med obiskom v Washingtonu pojasnil, da se stališče Ukrajine ni spremenilo, kar pomeni, da zavrača ruske pogoje.
Zelenski je tudi nakazal, da njegova država potrebuje 25 dodatnih ameriških protiletalskih sistemov patriot, ki bi ji pomagali pri obrambi pred ruskimi napadi. Kot je namreč pojasnil, je začel pogovore z obrambnimi podjetji o pripravi pogodbe za 25 sistemov patriot, ob tem pa dodal, da bi morali za njihov nakup uporabiti zamrznjena ruska sredstva.
Zelenski se je prejšnji teden mudil na obisku v Beli hiši, kjer je skušal Trumpa prepričati, da bi ZDA Ukrajini dobavile ameriške rakete dolgega dosega tomahawk, vendar mu to ni uspelo.