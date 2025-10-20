Tristransko srečanje: Zelenski pristal, če bo povabljen

"Če bom povabljen v Budimpešto, če bo to povabilo v obliki tristranskega srečanja ali kot se temu reče diplomacije prek posrednika, kjer se predsednik Trump sreča s Putinom in predsednik Trump z mano, potem se bomo v takšni ali drugačni obliki dogovorili," je na novinarski konferenci v Kijevu dejal Zelenski.

Ob tem je sicer menil, da Budimpešta ni "najboljše prizorišče za to srečanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da ima Ukrajina napete odnose z Madžarsko, ki velja za najbolj Kremlju naklonjeno državo članico EU.

Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom minuli četrtek napovedal, da se bo z ruskim predsednikom srečal v madžarski prestolnici. Srečanje so kasneje potrdili tudi v Moskvi in dodali, da bi se voditelja lahko sešla v naslednjih tednih. Trump in Putin sta se nazadnje srečala avgusta na Aljaski.