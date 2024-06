Triurni pohod se je spremenil v 10-dnevno tavanje po gozdu. Sledila mu je puma

11. junija zjutraj se je 34-letni Lukas McClish v bližini državnega parka Big Basin Redwood odpravil na triurni pohod. A z njega se ni vrnil. Kot poroča Sky News, so prijavo o izginotju McClisha podali pet dni pozneje, 16. junija. Takrat so sprožili tudi iskalno in reševalno akcijo.

S šerifovega urada so sporočili, da so prejeli več prijav prič, ki so v gozdu slišale nekoga, ki je kričal na pomoč. Policija je zato na območje poslala več brezpilotih letal, s katerimi so skušali ugotoviti natančno lokacijo pogrešanega. A McClisha so v gozdu naposled našli nadzorniki državnih parkov, gasilci pa so ga nato v petek pomagali spraviti na varno.