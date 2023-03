Trk letal preprečil pilot, ki se je nesreči izognil s spretnim manevriranjem

Do skorajšnje nesreče je prišlo v ponedeljek okoli 19. ure, poroča The Guardian.

"Varnost je prva prednostna naloga družbe JetBlue in naše posadke so usposobljene za odziv na takšne situacije," pa so sporočili iz družbe JetBlue.

Iz družbe JetBlue so sporočili, da so njihovi piloti usposobljeni za ravnanje v podobnih primerih.

Z varnostnimi težavami komercialnega prevozništva so se sicer v zadnjem času srečali tudi na drugih ameriških letališčih. V zadnjih treh mesecih so imeli z varnostjo težave na letališču v New Yorku, Austinu in na Havajih.



Upravitelj FAA Billy Nolen je zato naznanil, da zaradi incidentov sestavlja skupino strokovnjakov, ki bo zadolžena za pregled varnosti letalskih prevoznikov.