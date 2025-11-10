Svetli način
Trk na tirih: Več deset ljudi ranjenih ob trčenju slovaških vlakov

Bratislava, 10. 11. 2025 07.41 | Posodobljeno pred dvema minutama

STA , D. S.
V trčenju vlakov na zahodu Slovaške je bilo ranjenih več deset ljudi, pri čemer so jih po poročanju slovaških medijev skoraj 80 prepeljali v bolnišnico. Na vlakih, ki sta potovala približno 20 kilometrov severno od prestolnice Bratislave, je bilo skupno okoli 800 potnikov.

Slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok je ob ogledu kraja nedeljske nesreče dejal, da je večina ranjenih utrpela le lažje poškodbe, enajst ljudi pa da je bilo prepeljanih v bolnišnico v Bratislavi.

Kot poroča slovaški portal tvnoviny.sk je v bolnišnicah končalo 79 oseb, na kraj dogodka pa je prispelo 15 reševalnih vozil. Najhuje poškodovane so bile tri osebe s poškodbami prsnega koša in trebuha.

"Vsem poškodovanim v železniški nesreči blizu Pezinoka želim čim manj bolečin in hitro okrevanje. Zahvaljujem se reševalnim službam za profesionalno ukrepanje," je povedal predsednik države Peter Pellegrini. Ob tem je pozval k preiskavi trčenja, da ljudje po že drugi železniški nesreči v kratkem času ne izgubijo zaupanja v železniški promet.

To je bila namreč druga železniška nesreča na Slovaškem v zadnjem mesecu. Sredi oktobra sta na vzhodu države trčila vlaka, pri čemer je bilo ranjenih 91 ljudi, navaja tiskovna agencija Reuters.

