Trk na tirih: Več deset ljudi ranjenih ob trčenju slovaških vlakov

Slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok je ob ogledu kraja nedeljske nesreče dejal, da je večina ranjenih utrpela le lažje poškodbe, enajst ljudi pa da je bilo prepeljanih v bolnišnico v Bratislavi.

Kot poroča slovaški portal tvnoviny.sk je v bolnišnicah končalo 79 oseb, na kraj dogodka pa je prispelo 15 reševalnih vozil. Najhuje poškodovane so bile tri osebe s poškodbami prsnega koša in trebuha.