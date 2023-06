'Od vozila ni ostalo nič': Tovornjak trčil v avtobus, umrlo vsaj 15 oseb

"Od vozila ni ostalo nič. Skoraj sem začela jokati in imela sem panični napad," je opisala Kanadčanka Tracy Leitch , ki se je v času nesreče peljala mimo zmečkanega in pogorelega avtobusa.

Nekaj pred poldnevom po lokalnem času se je na kanadskih avtocestah zgodila huda nesreča. Na odseku pri kraju Winnipeg se je tovornjak s priklopnikom zaletel v avtobus, na katerem so bile starejše in gibalno ovirane osebe. Vozilo je nato zajel ogenj. V nesreči je umrlo najmanj 15 oseb, še 20 je bilo ranjenih. Med ranjenimi sta tudi oba voznika.

Policijska preiskava je še v teku. Intervencija velja za eno izmed največjih v regiji, na kraj so prispeli tako policisti kot gasilci, kriminalisti, preiskovalci in nujna medicinska pomoč. Na kraju sta posredovala tudi dva helikopterja in dve manjši letali.

Preiskavo je nato prevzela glavna kanadska kriminalistična služba. Vodja transportnega podjetja, katerega tovornjak je bil udeležen v nesreči, je svojcem umrlih in poškodovanih izrazil sožalje, policiji pa obljubil pomoč pri preiskavi.

Sožalje so izrekli tudi kanadski politiki, med njimi premier Justin Trudeau. "Novice iz Carberryja v Manitobi so neverjetno tragične. Tistim, ki so danes izgubili ljubljene, izrekam globoko sožalje, poškodovane pa ohranjam v mislih. Ne morem si predstavljati bolečine, ki jo čutijo prizadeti – a Kanadčani so tukaj za vas," je dejal.