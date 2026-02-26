Naslovnica
Tujina

V trčenju vlaka in tovornjaka na Slovaškem ena smrtna žrtev

Nové Zámky, 26. 02. 2026 13.21 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Prometna nesreča na prehodu Nové Zámky

Na Slovaškem se je zgodila huda prometna nesreča na železniškem prehodu, kjer sta trčila vlak in tovornjak. Voznik tovornjaka je umrl, 14 potnikov z vlaka pa je bilo poškodovanih in prepeljanih v bolnišnico.

Danes je na železniškem prehodu v okrožju Nové Zámky na Slovaškem prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta trčila vlak in tovornjak. Po silovitem trku je, kot poroča slovaški TVnoviny, izbruhnil požar, ki je zajel tako tovorno vozilo kot del vlaka. Na kraj dogodka so nemudoma prihitele reševalne službe.

Voznik tovornjaka je po trčenju ostal ukleščen v kabini. Kljub hitremu posredovanju reševalcev mu niso mogli več pomagati in je na kraju nesreče umrl.

Prometna nesreča na prehodu Nové Zámky
Prometna nesreča na prehodu Nové Zámky
FOTO: Profimedia

Po podatkih policije je bilo v času nesreče na vlaku 17 oseb. Operativni center slovaške nujne medicinske pomoči je sporočil, da so reševalci v bolnišnice prepeljali 14 poškodovanih potnikov.

Na prizorišču je posredovalo sedem reševalnih vozil nujne medicinske pomoči, aktivirali so tudi reševalni helikopter, piše TVnoviny.

Slovaška vlak tovornjak prometna nesreča

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
