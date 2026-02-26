V trčenju vlaka in tovornjaka na Slovaškem ena smrtna žrtev

Danes je na železniškem prehodu v okrožju Nové Zámky na Slovaškem prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta trčila vlak in tovornjak. Po silovitem trku je, kot poroča slovaški TVnoviny, izbruhnil požar, ki je zajel tako tovorno vozilo kot del vlaka. Na kraj dogodka so nemudoma prihitele reševalne službe.

Voznik tovornjaka je po trčenju ostal ukleščen v kabini. Kljub hitremu posredovanju reševalcev mu niso mogli več pomagati in je na kraju nesreče umrl.