Trmasti republikanci ponujajo milijon dolarjev za dokaze o volilni prevari

Trditve Bele hiše o veliki volilni prevari se vsak dan bolj sesedajo vase, toda v republikanskem taboru nihče noče zavpiti, da je cesar gol oziroma živi v zablodi. Tudi svetovalci predsednika zasebno priznavajo, da napovedane tožbe samo odlagajo potrditev zmage Joeja Bidna, toda vladne službe morajo vseeno delovati, kot da bo Donald Trump dobil še en mandat.

icon-expand Teksaški namestnik guvernerja Dan Patrick je ponudil milijon dolarjev za dokaze o volilnem goljufanju. FOTO: AP

Pensilvanija je ključna zvezna država, v kateri bi moral Trump prek sodišč doseči zavrnitev več kot 45.000 glasovnic po pošti, ki so pomagale demokratskemu tekmecu do zmage. Tožbo naj bi zasnovali na trditvi poštnega delavca Richarda Hopkinsa iz Eria, da je tamkajšnji šef pošte ukazal, naj prepozne glasovnice označijo, kot da so prispele na volilni dan. Po pisanju časnika Washington Post naj bi Hopkins poštnim preiskovalcem priznal, da gre za izmišljotino, kar naj bi potrdil tudi z uradno pisno izjavo. Toda Hopkins je včeraj objavil video, v katerem trdi, da to ne drži in da ni umaknil svojih trditev, danes pa naj bi izvedeli pravo resnico. Njegove trditve so bile podlaga za poziv republikanskega senatorja Lindseyja Grahama pravosodnemu ministrstvu, naj sprožijo preiskavo. Minister William Barrpa je nato s sporno odločitvijo zveznim tožilcem dovolil, da pred uradno potrditvijo volilnih izidov začnejo preiskave morebitnih goljufij, kar odstopa od prejšnjih norm ministrstva. Član volilnega odbora iz Georgie, ki so ga na spletu obtožili, da je zmečkal glasovnico, se je moral skriti pri prijateljih, saj je deležen vala groženj. Njegovi nadrejeni so zanikali, da bi posnetek kazal, kako odvrže glasovnico, šlo naj bi za po velikosti precej manjši kos papirja z navodili, ki so jih volivci prejeli skupaj z glasovnico. Jezno gestikuliranje pa naj bi bilo posledica manjše poškodbe prstov na stroju za odpiranje kuvert.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko razpadajo tudi takšni anekdotični primeri domnevnih prevar, bo Trumpova kampanja zelo težko dokazala, da je predsednik žrtev množične in dobro organizirane volilne goljufije. "Ne moreš na sodišča samo za to, ker ti ni všeč izid glasovanj. Imeti moraš pravno zahtevo, podprto z dokazi. Teh pa ni," ugotavlja Ned Foley, profesor volilnega prava na univerzi Ohaio State. Na desnici se lovijo za trditve o preveč oddaljenih opazovalcih in premalo razvidnem postopku štetja, toda niti vrhovno sodišče s tremi sodniki, ki jih je imenoval Trump, ne bo na podlagi tega razveljavilo izidov. Predsednikovemu boju z mlini na veter je na pomoč priskočil teksaški namestnik guvernerja Dan Patrick, ki je ponudil do milijona dolarjev (okoli 850.000 evrov) za dokaze o volilnem goljufanju. "Podpiram prizadevanja predsednika, da dožene volilno prevaro, ter njegovo zavzemanje, da bodo preštete vse legalne glasovnice in zavržene vse nelegalne," je sporočil. Vsak prinašalec dokazov bo prejel najmanj 25.000 dolarjev (dobrih 21.000 evrov), denar bo prišel iz sredstev njegove volilne kampanje.

icon-expand Po odstavitvi obrambnega ministra Marka Esperja na ministrstvu menjavajo ljudi na ključnih položajih za nacionalno varnost. FOTO: AP