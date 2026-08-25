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'Trn v peti' švedske vojske: nepremičnina ruskega poslovneža ob vojaški bazi

Stockholm, 25. 08. 2026 16.47 pred 41 minutami 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Švedski bojni čoln, pri pomorski bazi Muskö

Švedske oborožene sile želijo prevzeti nepremičnino ruskega državljana, ki leži v neposredni bližini pomembne pomorske baze v stockholmskem arhipelagu. Ocenjujejo, da je zemljišče ključno za učinkovitejšo zaščito baze pred vse večjo zračno in pomorsko grožnjo.

Švedska vojska je vlado zaprosila, naj razlasti nepremičnino v lasti ruskega državljana, ki leži ob enem od dostopov do pomorske baze Muskö v stockholmskem otočju. Po navedbah vojske ima lokacija poseben strateški pomen, saj bi lahko omogočila učinkovitejšo zaščito baze, predvsem pred napadi z droni, poroča Euronews.

Kot so sporočile švedske oborožene sile, je razvoj ruskega načina vojskovanja z brezpilotnimi letalniki bistveno spremenil varnostne razmere. Zato naj bi bilo treba okrepiti zaščito države tako pred zračnimi kot pomorskimi droni.

Nepremičnina je po njihovih navedbah edina lokacija na območju, ki vojski trenutno ni na voljo za vzpostavitev učinkovite obrambe pomorske baze. Švedska agencija za utrdbe, ki upravlja nepremičnine, povezane z obrambo države, je zato v imenu vojske vlado zaprosila za prevzem lastništva.

Švedski bojni čoln, pri pomorski bazi Muskö
Švedski bojni čoln, pri pomorski bazi Muskö
FOTO: AP

Švedski mediji poročajo, da je nepremičnina povezana z ruskim poslovnežem Stanislavom Aleščenkom, ki naj bi imel povezave s Kremljem in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Nepremičnina je sicer uradno v lasti njegove žene. Po poročanju medijev je poslovnež tam gradil obsežno počitniško hišo, švedske oblasti pa naj bi že prej iskale možnosti, kako gradnjo ustaviti.

Vodja švedskega obrambnega štaba Carl-Johan Edström je ob tem opozoril, da se država sooča z najresnejšimi varnostnimi razmerami po koncu druge svetovne vojne. Grožnja Švedski in celotnemu zavezništvu Nato je po njegovih besedah resnična, piše Euronews.

Švedska je po skoraj dveh stoletjih vojaške neuvrščenosti leta 2024 postala članica zveze Nato. Za pristop se je odločila po obsežni ruski invaziji na Ukrajino leta 2022, ki je korenito spremenila varnostne razmere v Evropi.

Švedska NATO Rusija varnost vojaška baza

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KOMENTARJI3

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ap100
25. 08. 2026 17.18
mi pa vzklikamo kako je nepomembno če ima predsednica najboljšo prijateljico rusinjo ki je pred tem živela s slovenskim obveščevalcem
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-1
0 1
pa saj bo vredu
25. 08. 2026 17.29
Ah, boš sedaj imel izraelsko veleposlaništvo zraven našega ministerstva za obrambo. Se boš upal na to pritožit?
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0 0
marre
25. 08. 2026 17.06
Bodo Švedi to rešil, brez težav..
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+1
1 0
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