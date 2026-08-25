'Trn v peti' švedske vojske: nepremičnina ruskega poslovneža ob vojaški bazi

Švedska vojska je vlado zaprosila, naj razlasti nepremičnino v lasti ruskega državljana, ki leži ob enem od dostopov do pomorske baze Muskö v stockholmskem otočju. Po navedbah vojske ima lokacija poseben strateški pomen, saj bi lahko omogočila učinkovitejšo zaščito baze, predvsem pred napadi z droni, poroča Euronews.

Kot so sporočile švedske oborožene sile, je razvoj ruskega načina vojskovanja z brezpilotnimi letalniki bistveno spremenil varnostne razmere. Zato naj bi bilo treba okrepiti zaščito države tako pred zračnimi kot pomorskimi droni.

Nepremičnina je po njihovih navedbah edina lokacija na območju, ki vojski trenutno ni na voljo za vzpostavitev učinkovite obrambe pomorske baze. Švedska agencija za utrdbe, ki upravlja nepremičnine, povezane z obrambo države, je zato v imenu vojske vlado zaprosila za prevzem lastništva.