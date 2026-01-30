Trofejni lov v Nemčiji, organizacije za zaščito živali na nogah

Lovski turizem ni stvar preteklosti. Kljub besu organizacij, ki se borijo za zaščito živali, si pri različnih ponudnikih safarija za izdatno vsoto denarja lahko izbereš svojo tarčo, ustreliš leva, slona ali polarnega medveda. Za trofejni lov se denimo v nemškem Dortmundu lahko prijaviš kar na tamkajšnem lovskem sejmu, kjer so razstavljene različne nagačene živali in na dosegu roke vse informacije, koliko denarja potrebuješ za safari in lov na določeno vrsto. So ogrožene vrste izjema? Ali se za izdatno vsoto denarja da kupiti vse?