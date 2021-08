Požar v Trogirju še aktiven na nedostopnem terenu, gasilci se bojijo vetra in upajo na dež

"Že ob šestih zjutraj so se v gašenje vključile zračne sile. Tam, kjer še vedno gori, je teren nedostopen, zato gasijo kanaderji. Ne vemo, kako se bo požar razvijal naprej, saj veter ves čas spreminja smer in razvoja dogodkov ni mogoče predvideti," so za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedali gasilci, ki dodajajo, da je zdaj na terenu videti predvsem dim.

Vso noč so se gasilci osredotočali predvsem na območje Labišnice, kjer kar ne neha goreti. A kot poroča Slobodna Dalmacija, ogenj vsaj za zdaj ne ogroža hiš in ljudi. Čeprav gre za res veliko pogorelo površino, po prvih ocenah materialna škoda ne bo velika. Gre namreč na območje makije, kjer rastejo predvsem trava in dišavnice.