Trojica astronavtov 60 let po Gagarinovem poletu v vesolje poletela na ISS

Ruska kozmonavta Oleg Novicki in Pjotr Dubrov ter ameriški astronavt Mark Vande Hei so z ruskega kozmodroma v kazahstanskem Bajkonurju vzleteli okoli 9.40 po srednjeevropskem času. Na ISS bodo predvidoma pristali nekaj po 13. uri, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Hej, odprava 64, pripravite mizo za večerjo (...). Že komaj čakamo, da se vam čez nekaj ur pridružimo na vesoljski postaji," je Vande Hei tvitnil iz vesoljskega plovila tik pred vzletom.

Polet je posvečen zgodovinskemu dogodku izpred 60 let, ko je Rus Gagarin kot prvi človek poletel v vesolje. Po njem so poimenovali plovilo in nanj dali njegovo fotografijo. O tem znamenitem Rusu, ki je v vesolje poletel 12. aprila 1961, so spregovorili tudi na četrtkovi novinarski konferenci."Praznovali bomo skupaj," je o tem, kako bodo obeležili obletnico, dejal 43-letni Dubrov, ki je prvič na poti v vesolje.

Na ISS bo sicer teden dni prava gneča, saj bo trojico pozdravilo sedem astronavtov in kozmonavtov. Skupaj jih bo torej deset, medtem ko jih je običajno na postaji šest. Trije jo bodo zapustili 17. aprila.