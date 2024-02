Trojica pobegnila iz pripora in ugrabila jahto: ubili naj bi dva Američana

Neprofitna organizacija Salty Dawg Sailing Association je identificirala lastnika ladje kot Ralpha Hendryja in Kathy Brandel . Kot so zapisali, gre za dolgoletna člana njihovega združenja, ki sta čez zimo križarila po vzhodnih Karibih. "To je zelo vznemirljiv dogodek in oblasti še niso potrdile podrobnosti, vendar se zdi, da gre za tragičen dogodek," je za ABC News komentiral predsednik združenja Bob Osborn . "V vseh letih križarjenja po Karibih še nikoli nisem slišal za kaj takega," je dodal.

Policija v tej majhni karibski državi je sporočila, da do zdaj zbrane informacije kažejo na to, da so trije pobegli zaporniki ugrabili jahto v glavnem mestu St. George's. Kljub temu, da preiskava še poteka, policija domneva, da sta bila potnika na ladji ubita. Kot so dodali, gre za ameriška državljana.

Jahto Simplicity so našli zasidrano in zapuščeno ob plaži na otoku Sveti Vincencij in Grenadine. Tam so izsledili tudi tri pobegle zapornike. Moški, stari 19, 25 in 30 let, so bili na Grenadi obtoženi nasilnega ropa, zaradi česar so bili v priporu na policijski postaji, od koder so tudi pobegnili. Najstarejši osumljenec se sooča še z drugimi obtožbami, vključno s posilstvom, nespodobnim napadom in povzročanjem škode.

Kot je potrdila grenadska policija, so osumljenci zdaj ponovno v priporu v Grenadi.

Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva je za CNN pojasnil, da so seznanjeni s primerom in da spremljajo situacijo. Dodal je še, da ameriške oblasti sodelujejo z lokalnimi organi pregona.