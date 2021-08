Trojici Slovencev se je uspelo vkrcati na evakuacijski let

Trije Slovenci, ki so bili v Afganistanu službeno – delali so za zasebno varnostno službo – naj bi se v zgodnjih jutranjih urah vkrcali na ameriško evakuacijsko letalo. Potovali naj bi v Katar.

Do letališča v Kabulu se jim je – kljub kaosu in izrednim razmeram, ki so vladale tam – uspelo prebiti včeraj dopoldne, nato so počakali v 'zeleni coni'. Od hotela v bližini letališča pa do končnega cilja so sicer potrebovali kar pet ur, na kontrolnih točkah so namreč že bili talibani. Ti pa naj bi po informacijah Admirja Barčiča – ki je vez med slovensko trojico in domovino – celo pomagali narediti prostor za konvoj, da so lahko šli mimo.

Nekateri sodelavci Slovenske vojske še v Kabulu

V glavnem mestu Afganistana pa je včeraj bilo še vedno nekaj sodelavcev Slovenske vojske. Kot je povedal obrambni minister Matej Tonin, je njihovo število, vključno z ožjimi družinskimi člani, manjše kot 20. Nekaterim je že uspelo zapustiti državo skupaj z Italijani, ki jim je prav tako uspelo organizirati evakuacijske lete. Težava dogovarjanja za evakuacijske lete je sicer tudi v tem, da se situacija spreminja iz ure v uro, logistično usklajevanje pa je zato oteženo.