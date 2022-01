Trojico obsodili na dosmrtni zapor zaradi umora temnopoltega tekača

Sodniki v ameriški zvezni državi Georgia so na dosmrtno zaporno kazen obsodili očeta, sina in njunega soseda v primeru umora temnopoltega študenta Ahmauda Arberyja. Trojica je pokojnega 25-letnika februarja lani preganjala po predmestju Brunswicka, eden od njih pa ga je na koncu ustrelil in ubil. Vpleteni so trdili, da so Arberyja zamenjali za vlomilca, tožilci pa so ves čas poudarjali, da je bil umor rasno motiviran.

Očeta Gregoryja McMichaela in njegovega sina Travisa McMichaela so obsodili na dosmrtno zaporno kazen brez pogojenga izpusta. Njunega soseda Williama Bryana je doletela enaka kazen, toda z možnostjo pogojnega izpusta. Vsi trije so bili namreč konec novembra že spoznani za krive umora.

icon-expand Travis McMichael, William "Roddie" Bryan, Gregory McMichael FOTO: AP

Pred razglasitvijo kazni za tri moške, obsojene za umor Ahmauda Arberyja, je sodnik Timothy Walmsley dejal, da je primer zkaljučen, vendar zagotovo ne za družino umorjenega za katere zaključek ni nič prijetnega. "Namesto zaključka bi bilo morda najbolje, da današnji psotopek vidimo kot prevzem odgovornosti. Vsi smo odgovorni za svoja dejanja. Današnji dan dokazuje, da so vsi odgovorni za pravni red v državi. Prevzeti zakon v svoje roke je nevaren podvig," je dodal. Spomnimo. Oče in sin, Greg McMichael in Travis McMichael, sta februarja 2020 zgrabila orožje in s svojim poltovornjakom zasledovala 25-letnega Arberyja, ki je tekel po njuni soseski v bližini pristaniškega mesta Brunswick v ameriški zvezni državi Georgia. Njun sosed William Bryan se je pridružil zasledovanju in s telefonom posnel dogajanje. Travis McMichael je nato ustrelil Arberyja, ta pa je zaradi hudih poškodb umrl.