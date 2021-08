Po tornadu na kopnem v hrvaški Istri trombe zaplesale še nad morjem

Po spletu so zaokrožili posnetki tromb, ki so nastale pri Pulju, v okolici rta Kamenjak, Premanture in Medulina. Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je objavil fotografije, ki so jim jih posredovali iz lokalnega potapljaškega kluba, očividci pa so za portal 24sata poslali poročilo o trombi, ki se je v zraku vrtela okoli 10 minut, še preden je izginila, pa se je v njeni bližini oblikovala še druga.