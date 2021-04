Močna tropska nevihta pustošila po Avstraliji: poškodovani domovi in odkrite strehe

Z zahodne obale Avstralije prihajajo posnetki nastale škode po divjanju tropskega ciklona Seroja. Ta je na svoji poti rušil drevesa in strehe, poroča Sky News.

Kot piše BBC, je tropska nevihta tretje stopnje Seroja z močnimi vetrovi pustošila na 1000 kilometrov velikem območju Zahodne Avstralije ter za seboj pustila številne uničene in poškodovane domove. Nevihta je medtem že oslabela na stopnjo dve .

Kot so sporočile oblasti, je poškodovanih 70 odstotkov stavb v priobalnem mestu Kalbarri, območju, ki ga je nevihta najhuje prizadela. Kot so dodali, je nevihta hujšo škodo povzročila na skoraj 30 odstotkih domov na tamkajšnjem območju.

Brez elektrike je ostalo več 10.000 prebivalcev. Odpreti so morali tri evakuacijske centre za prebivalce z najbolj prizadetih območij. Prebivalka mesta Kalbarri Debbie Major je za BBC povedala, da je nevihta divjala vso noč in da je bila absolutno grozljiva: "Ko sem zjutraj odprla vrata, sem pričakovala, da okoli mene ne bo ničesar več."Predsednik vlade Scott Morrison je sporočil, da je situacija kljub temu, da je ciklon oslabel, še vedno resna, še pišeSky News.Pričakovati je namreč še močne sunke vetra do 110 kilometrov na uro, piše BBC.