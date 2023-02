Tropski ciklon Freddy opustošil Madagaskar

Tropski ciklon Freddy, ki je v torek zvečer prizadel Madagaskar, je zahteval štiri smrtne žrtve. Skupno naj bi bilo prizadetih več kot 16.000 ljudi.

Ciklon je v torek zvečer dosegel kopno na vzhodu Madagaskarja v regiji Mananjary in se trenutno pomika proti zahodu. Poplavljenih ali poškodovanih je bilo več kot 3000 hiš, več kot 11.000 ljudi pa so morali premestiti v zasilna zavetišča, še navaja nacionalni urad za upravljanje naravnih nesreč BNGRC. Šole in javne zgradbe so spremenjene v začasna zavetišča za prebivalce, evakuirane s poplavljenih območij. Državna meteorološka služba je sporočila, da morje ostaja zelo razburkano in da se bo nadaljevala velika nevarnost obalnih poplav. Uradniki so povedali, da so preventivno evakuirali 7000 ljudi iz obalne regije, Mednarodna zveza Rdečega križa pa je opozorila, da bi valovi lahko dosegli tudi več kot osem metrov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Pojavljajo se siloviti vetrovi. Ti so sicer manj močni, kot je bilo napovedano," je dejal Nahdi Hasinjatovo z nacionalnega urada za obvladovanje tveganj in naravnih nesreč. Veliko hiš je ostalo brez streh, zato so se bili prisiljeni zateči na kanček bolj varna mesta. "Pobegnili smo pred ciklonom in prosili nune, naj nas sprejmejo, ker naša hiša ni trdna," je pojasnila Christophine Boetia. "Na ulicah ni več nikogar. Dva dni smo se pripravljali, da bi okrepili strehe hiš in nanje smo namestili vreče s peskom. Trenutno piha močan veter, elektrika pa je bila prekinjena." Humanitarna organizacija Save the Children predvideva, da bi Freddy lahko prizadel več kot dva milijona ljudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Oslabljeni ciklonski sistem nadaljuje svojo pot nad ozemljem Madagaskarja," pri čemer se je povprečna hitrost vetra zmanjšala na 65 kilometrov na uro, je po navedbah AFP sporočila francoska meteorološka služba Meteo-France. Ciklon Freddy se je pred tem pomikal mimo otokov Mauritius in Reunion vzhodno od Madagaskarja, vendar je povzročil manj škode, kot so se bali, saj ni dosegel kopnega. Po napovedih naj bi danes do večera prešel Madagaskar in do petka nekoliko oslabljen dosegel Mozambik na vzhodni obali Afrike.