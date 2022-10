Tropski vihar pustoši po Filipinih

Najhuje je bilo ponoči, je sporočil nacionalni svet za krizne razmere. Najprej so sporočili, da so našteli že 72 mrtvih, nato pa so številke popravili in znižali. Kot so pojasnili, so nekatere žrtve v zmedi šteli dvakrat.

Zaradi poplav so sicer evakuirali okoli 7300 ljudi, prizadetih pa je več kot 180.000.

Središče tropskega viharja je danes zjutraj doseglo kopno v pokrajini Catanduanes. Veter piha s hitrostjo 95 kilometrov na uro, sunki pa dosegajo tudi 160 kilometrov na uro. Problematično pa je predvsem obilno deževje, ki povzroča poplave in proži zemeljske plazove.

Že pred prihodom središča viharja na kopno je Nalgae prinesel obilne padavine nad otok Mindanao in povzročil obsežne poplave. Po navedbah meteorologov se vihar zdaj premika proti glavnemu filipinskemu otoku Luzon, nato pa naj bi pot nadaljeval v Južnokitajsko morje, kjer pa bi se lahko še okrepil.

Nalgae je Filipine prizadel nekaj manj kot mesec po tajfunu Noru, ki je septembra na Filipinih zahteval najmanj 12 življenj.