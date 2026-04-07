Sarkozy je med zaslišanjem na pariškem sodišču zavrnil obtožbe, da je poskušal pridobiti sredstva iz Libije v času vladavine Moamerja Gadafija za svojo predsedniško kampanjo v zameno za pomoč pri izboljšanju mednarodne podobe libijskih oblasti, ki jih je Zahod obtožil odgovornosti za smrtonosne bombne napade v 90. letih prejšnjega stoletja.

Sarkozy na sodišču FOTO: Profimedia

"Resnica je, da v mojo kampanjo ni bil vpleten niti en cent libijskega denarja," je zatrdil Sarkozy, ki je bil predsednik med letoma 2007 in 2012. Na prvotnem sojenju so tožilci trdili, da je Sarkozy svojim najbližjim sodelavcem dovolil, da so se pogajali o financiranju predsedniške kampanje z Gadafijem in v zameno obljubili pomoč pri obnovi mednarodne podobe libijskega voditelja, potem ko je bil Tripoli obtožen dveh bombnih napadov na letala, med drugim nad škotskim Lockerbiejem leta 1988. V njem je umrlo 259 ljudi.

'Na tako neopisljivo trpljenje se lahko odzovemo le z resnico'

Sorodniki ubitih so o svojem trpljenju v okviru pritožbenega postopka na sodišču spregovorili prejšnji teden, pri čemer so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obsodili "zanikanje" in "laži" obtoženih. "Na tako neopisljivo trpljenje se lahko odzovemo le z resnico," je v odzivu na njihova pričevanja dejal Sarkozy, ki je bil v sodni dvorani navzoč skupaj z ženo Carlo Bruni-Sarkozy. "Vendar trpljenja ni mogoče popraviti s krivico: jaz sem nedolžen," je povedal nekdanji predsednik, ki je v preteklosti že večkrat odločno zanikal obtožbe o nezakonitem libijskem financiranju.

Septembra lani na prvi stopnji spoznan za krivega kriminalne zarote

Sarkozy je bil septembra lani na prvi stopnji spoznan za krivega kriminalne zarote in obsojen na pet let zapora. Sodišče je presodilo, da je zavestno dovolil, da so njegovi sodelavci nagovarjali oblasti v Tripoliju, naj skrivaj financirajo njegovo kampanjo. Niso pa ugotovili, da bi ta sredstva dejansko sprejel ali uporabil.