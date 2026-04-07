Tujina

'Trpljenja ni mogoče popraviti s krivico: jaz sem nedolžen'

Pariz, 07. 04. 2026 15.20 pred 21 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Sarkozy na sodišču

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je med zaslišanjem v pritožbenem postopku ponovno zatrdil, da je nedolžen v primeru domnevnega financiranja predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi iz Libije. Sarkozy se je pritožil, potem ko je bil lani zaradi kriminalne zarote obsojen na pet let zapora in za kratek čas pristal za zapahi.

Sarkozy je med zaslišanjem na pariškem sodišču zavrnil obtožbe, da je poskušal pridobiti sredstva iz Libije v času vladavine Moamerja Gadafija za svojo predsedniško kampanjo v zameno za pomoč pri izboljšanju mednarodne podobe libijskih oblasti, ki jih je Zahod obtožil odgovornosti za smrtonosne bombne napade v 90. letih prejšnjega stoletja.

"Resnica je, da v mojo kampanjo ni bil vpleten niti en cent libijskega denarja," je zatrdil Sarkozy, ki je bil predsednik med letoma 2007 in 2012.

Na prvotnem sojenju so tožilci trdili, da je Sarkozy svojim najbližjim sodelavcem dovolil, da so se pogajali o financiranju predsedniške kampanje z Gadafijem in v zameno obljubili pomoč pri obnovi mednarodne podobe libijskega voditelja, potem ko je bil Tripoli obtožen dveh bombnih napadov na letala, med drugim nad škotskim Lockerbiejem leta 1988. V njem je umrlo 259 ljudi.

'Na tako neopisljivo trpljenje se lahko odzovemo le z resnico'

Sorodniki ubitih so o svojem trpljenju v okviru pritožbenega postopka na sodišču spregovorili prejšnji teden, pri čemer so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obsodili "zanikanje" in "laži" obtoženih.

"Na tako neopisljivo trpljenje se lahko odzovemo le z resnico," je v odzivu na njihova pričevanja dejal Sarkozy, ki je bil v sodni dvorani navzoč skupaj z ženo Carlo Bruni-Sarkozy. "Vendar trpljenja ni mogoče popraviti s krivico: jaz sem nedolžen," je povedal nekdanji predsednik, ki je v preteklosti že večkrat odločno zanikal obtožbe o nezakonitem libijskem financiranju.

Septembra lani na prvi stopnji spoznan za krivega kriminalne zarote

Sarkozy je bil septembra lani na prvi stopnji spoznan za krivega kriminalne zarote in obsojen na pet let zapora. Sodišče je presodilo, da je zavestno dovolil, da so njegovi sodelavci nagovarjali oblasti v Tripoliju, naj skrivaj financirajo njegovo kampanjo. Niso pa ugotovili, da bi ta sredstva dejansko sprejel ali uporabil.

Preberi še 20 'izčrpavajočih' dni 'nočne more'

Konec oktobra je za kratek čas pristal za zapahi, nato pa se je na razsodbo pritožil. Sodišče je odredilo njegovo izpustitev in odločilo, da lahko do konca pritožbenega postopka počaka na prostosti pod sodnim nadzorom.

Obravnava v okviru pritožbenega postopka Sarkozyja, v katerem bo sodišče ponovno obravnavalo tudi primere devetih drugih obsojencev, se je začela sredi marca, trajala pa naj bi do začetka junija. Če bo Sarkozy spoznan za krivega, mu grozi do deset let zapora.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
