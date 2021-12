"Mesto na izjemni lokaciji s čudovitimi razgledi, kjer je v zadnjem času zacvetelo podjetništvo. Mesto, ki je po zaslužku na vrhu države, ima zelo dober javni prevoz in odličen dostop do zdravstvenih storitev, poleg tega pa še ogromno stavi na kulturo." To je kratek opis mesta, ki se je v Italiji zavihtelo na sam vrh lestvice po kakovosti življenja. Milano, Torino, morda Verona ali Firence? Nikakor ne, to je Trst. Tako pravi italijanska raziskava, kako je prilezlo tako visoko, pa je ugotavljal Jaka Vran.

Zaradi vidnega pečata, ki so ga tukaj pustili Habsburžani, mu pravijo tudi Dunaj ob morju. V mestu, kjer se stikata morje in kraška planota, se srečuje več kultur. Trst je ob vsej svoji pestrosti italijansko mesto z najboljšo kakovostjo življenja. icon-expand Trst FOTO: Shutterstock "Sem slišala, ja, na poročilih, da smo prehiteli Milano," je povedala ena od prebivalk. V mestu se o tem veliko govori in ljudje ugotavljajo, da jim je v resnici lepo. "Jaz sem tukaj šele dva meseca, študiram. Lahko potrdim, da se imam precej dobro," pravi še en od mimoidočih. Razvoj Trsta je v zadnjih letih doživel precejšen pospešek, kar kažejo podatki o novih podjetjih, rastejo tudi prihodki. Tudi zato, ker ima eno najvišjih stopenj izobraženosti v državi. Eden glavnih adutov Trsta pa je, kot so zapisali, tudi zelo bogato kulturno dogajanje. Mesto pisatelja Jamesa Joyca in pesnika Rainer Marie Rilkeja ima danes največ muzejev in razstav na prebivalca, tudi stopnja vlaganja v kulturo je med višjimi v državi. Kljub temu da gre za mesto z najboljšo kakovostjo življenja, so cene nepremičnin tukaj skorajda smešno nizke. Primer: 78 kvadratnih metrov veliko stanovanje za 81.500 evrov. Trst ima sicer tudi nekaj slabših plati. Ne spada med najvarnejša mesta, demografsko gledano je precej staro mesto. A trendi se obračajo na bolje, zato je Trst na samem vrhu lestvice pristal že tretjič v petnajstih letih.