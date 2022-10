Trst je začel dihati za največjo regato na svetu, Barcolano oziroma Barkovljanko. Čeprav bo sama regata na sporedu, kot je že tradicionalno, v nedeljo, je v mestu že čutiti vzdušje dogajanja, ki jo spremlja. Tržačani pravijo, da je to najlepši in najpomembnejši teden dni v mestu, čas, ko to zares zaživi. Regato, 54. po vrsti, spremlja kar 170 dogodkov in, kar je najpomembneje, kar 2000 jadrnic.