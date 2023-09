Trudeau: Agenti indijske vlade so ubili voditelja kanadskih sikhov

Kot navaja BBC, je kanadski premier dejal, da je kanadska obveščevalna služba odkrila verodostojno povezavo med smrtjo voditelja kanadskih sikhov Hardeepa Singha Nijjarja in Indijo. "Vsaka vpletenost tuje vlade v umor kanadskega državljana na kanadskem ozemlju je nesprejemljiva kršitev naše suverenosti," je ob obtožbi poudaril Justin Trudeau .

"To je v nasprotju s temeljnimi pravili, po katerih se obnašajo svobodne, odprte in demokratične družbe," je dodal. Kanadski premier je sicer na nedavnem vrhu G20 o tem spregovoril tudi z indijskim premierjem Narendro Modijem.

Indija je medtem obtožbe Kanade označila za absurdne ter zanikala kakršno koli vpletenost v smrt Nijjarja. "Obtožbe vlade o vpletenosti Indije v kakršno koli nasilno dejanje v Kanadi so absurdne in politično motivirane," je dejalo indijsko ministrstvo za zunanje zadeve. "Podobne obtožbe je kanadski premier izrekel našemu premierju, ki jih je že takrat v celoti zavrnil," so še povedali.

Nerazrešen umor krepi razprtije z Indijo

Tudi Trudeau je povedal, da je Kanada zaradi smrti 45-letnega verskega voditelja indijskim varnostnim in obveščevalnim agencijam izrazila svojo skrb. O tem je govoril tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in britanskim premierjem Rishijem Sunakom.

"Še naprej z veliko mero odločnosti prosim, naj indijska vlada sodeluje s Kanado ter nam pomaga razrešiti zadevo," je dejal v ponedeljek. Poudaril je, da je smrt Nijjarja razjezila številne Kanadčane, nekatere pa je postalo strah tudi za njihovo varnost.