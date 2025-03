Trudeau v solzah: Vedno sem na prvo mesto postavil Kanadčane

V Ottawi je kanadski predsednik vlade Justin Trudeau v zadnjih dneh svojega mandata stopil pred novinarje in bil med komentiranjem dogajanja okoli spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in uvedbo carin vidno čustven. "Vedno sem poskrbel, da sem vsak dan kot kanadski premier, na prvo mesto postavil Kanadčane in branil njihove interese," je s solzami v očeh priznal 53-letni odhajajoči premier.