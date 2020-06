Trudeau ostal brez besed, ko so ga vprašali o Trumpovem ravnanju ob protestih

Kanadski premier se je na brifingu v povezavi z aktualnim stanjem glede novega koronavirusa znašel tudi v situaciji, ko je moral odgovoriti na vprašanje, kaj si misli o ravnanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob protestih, ki divjajo v ZDA zaradi umora neoboroženega, temnopoltega Georgea Floyda.

Trudeaujev odziv je pritegnil pozornost številnih medijev in uporabnikov družbenih omrežjih, saj je ob vprašanju zastal za več kot 20 sekund, vmes že poskusil spregovoriti, a je umolknil. Ko je zbral besede, je dejal: "Vsi z grozo in tesnobo opazujemo, kaj se dogaja v Združenih državah."

"To je čas, da se ljudje povežejo. To je čas, da prisluhnemo in razumemo, kakšna nepravičnost še vedno obstaja kljub napredku skozi leta in desetletja,"je dejal Trudeau in hitro usmeril pozornost na Kanado in njihov problem z rasizmom. Novinar ga je še enkrat prosil za komentar Trumpovih dejanj, on pa je odgovoril: "Kot kanadski premier je moja naloga, da se postavim za Kanadčane."